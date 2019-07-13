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Kars’ta 84 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kars’ta, polis düzenlediği operasyonda 84 şişe kaçak içki ve 207 paket kaçak sigara ele geçirdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15
Kars’ta 84 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kars’ta, polis düzenlediği operasyonda 84 şişe kaçak içki ve 207 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele edilmesi çerçevesinde 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.


KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, 207 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ve 84 şişe değişik markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgi şüpheli O.Z. ise gözaltına alındı.


Gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen O.Z. hakkında 5607 Sayılı (Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu) kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars Emniyet Müdürlüğü olarak, Toplumumuzun huzur, güven ve sağlığını tehdit eden suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15
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