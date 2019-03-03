Kars’ta 64 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta etkili olan kar ve tipiden 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi 64 köyün yolunu kapattı. Kar yağışı ve tipiden Kars Merkez’de 13, Akyaka’da 1, Arpaçay’da 4, Digor’da 12, Kağızman’da 5, Sarıkamış’ta 22, Selim’de 5 ve Susuz’da 3 olmak üzere toplam 64 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kar kar ve tipi trafik ekiplerini de harekete geçirdi. Trafik ekipleri, kent dışına çıkan sürücüleri, dikkatli olmları konusunda uyardı. Kar lastiği ve zincir bulunmayan bazı araçların ise trafiğe çıkşına izin verilmiyor. Trafik ekipleri yollardaki gizlli buzlanmalara karşı da sürücüleri uyardı.