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Kars’ta 56 düzensiz göçmen yakalandı

Kars’ta yurda kaçak yollardan giren 56 düzensiz göçmen yakalandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
Kars’ta 56 düzensiz göçmen yakalandı

Kars’ta yurda kaçak yollardan giren 56 düzensiz göçmen yakalandı.


Kars Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı uygulamasında Türkiye’ye illegal yollardan giriş yapan 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri ise başlatıldı.


Yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerden 54’üne kişi başı 3 bin 589 TL. olmak üzere toplamda 200 bin 984 TL. idari para cezası uygulandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum-Aşkale Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
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