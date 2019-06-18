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Kars’ta 3 çocuk annesi kadın, üniversite birincisi oldu

Kars Kafkas Üniversitesi ‘nde 3 çocuk annesi kadın, hem fakülte birincisi, hem bölüm birincisi ve hem de üniversite birincisi olarak okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi.

18 Haziran 2019 Salı 09:04
Kars’ta 3 çocuk annesi kadın, üniversite birincisi oldu

Kars Kafkas Üniversitesi ‘nde 3 çocuk annesi kadın, hem fakülte birincisi, hem bölüm birincisi ve hem de üniversite birincisi olarak okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi.


Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 2018-2019 eğitim öğretim yılına mezuniyet törenine 54 yaşındaki Habibe Şahin, damgasını vurdu. Normal yaşamında avukatlık yapan Şahin, Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bölüm birincisi, fakülte birincisi ve üniversite birincisi olarak üniversiteyi bitirdi. 3 çocuk annesi olan Şahin, Kızı Hilal Şahin üniversite mezunu, oğlu Melih Şahin üniversite mezunu ve küçük oğlu Semih Şahin ise üniversiteye hazırlanıyor. Kars Ardahan Bölgesi’nde en kıdemli kadın avukat unvanını de elinde bulunduran Habibe Şahin, başarısını eşi Salih Şahin ve çocuklarına borçlu olduğunu belirtti.


“Severek gittim okula”


Başarısını gönüllük esası çalışmaya borçlu olduğunu ifade eden Habibe Şahin, “Ben gönüllülük esası çalışmaya borçlu olduğumu düşünüyorum, ben avukatım zaten bir mesleğim var. 30 yıllık avukatım. İkinci bir üniversite okumayı çok istedim. Bununda ikinci bir dil üzerine öğrenim olmasını istedim. Severek ders çalıştım. Severek gittim geldim okula ve ona borçlu olduğumu düşünüyorum” dedi.


“Adliye de duruşma sıramı beklerken ders çalışıyorum”


Adliyede duruşma sırasını beklerken ders çalıştığına dikkat çeken Habibe Şahin, “Ailem destek oldu bana bu okuma girişimimde, hem işimle, hem evdeki sorumluluklarımla, birlikte yürütebildim, ailemin de yardımı sayesinde, çok çalışmama borçluyum. Uykuya dinlenmeye çok az zaman ayırıyorum. Biraz böyle başarıyorum. Adliye de duruşma sıramı beklerken ders çalışıyorum. Ofiste çalışmalarımı yürütürken, gidip evde ne pişireceğimi planlıyorum. Yolda yürürken ilk önce hangi işimi yapacağım diyorum. Öyle bir koşturma var. Zor ama keyifli” diye konuştu.


“Yapacağım her hangi bir işi sımsıkı tuttum, sımsıkı sarıldım”


Gençlere yapacakları işe sımsıkı tutunmaları tavsiyesinde bulunan Kafkas Üniversitesi fakülte, bölüm ve üniversite mezunu 54 yaşında ve 3 çocuk annesi Habibe Şahin, “Gençlere ben öncelikle bir meslek seçerken, başarılı olabileceklerini hissettikleri ve gerçekten canı gönülden sevdikleri bir bölümü tercih etmelerini öneririm. Bir de yaşamım boyunca ben, hiçbir işi elimin ucuyla tutmadım. Yani yapacağım her hangi bir işi sımsıkı tuttum. Sımsıkı sarıldım. Gençlere de bunu tavsiye ederim. Yani parmaklarının ucuyla tutmasınlar bir şeyi sımsıkı tutunsunlar ve gereğini yapsınlar diye tavsiye ederim” şeklinde konuştu.


Mezuniyet törenine eşi Salih Şahin, kızı Hilal Şahin, oğulları Melih ve Semih Şahin ile birlikte gelen Habibe Şahin, sevinç ve mutluluğunu ailesi ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte yaşadı. Şahin’i Vali Türker Öksüz, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, tebrik ederek başarısından dolayı kutladı.


KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde bölüm, okul ve üniversite birincisi Habibe Şahin’e Vali Türker Öksüz ile Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu tarafından diploma ve ödülleri verildi. 54 yaşındaki 3 çocuk annesi Habibe Şahin, gençlere başarılı olabilmelerinin yolunun çalışmaktan geçtiği tavsiyesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:04
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