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Kars’ta 2019 yılının ilk 6 ayında 98 bin 77 kişi konaklama yaptı

Kars’ta 2018 yılının ilk altı ayında 61 bin 216 kişi konaklama yaparken 2019 yılında bu sayı 98 bin 77 kişi buldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
Kars’ta 2019 yılının ilk 6 ayında 98 bin 77 kişi konaklama yaptı

Kars’ta 2018 yılının ilk altı ayında 61 bin 216 kişi konaklama yaparken 2019 yılında bu sayı 98 bin 77 kişi buldu.


Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2019 ilk altı aylık konaklama istatistik verilerine göre,Kars’ta 2018-2019 yılları içerisinde yapılan konaklamalara bakıldığında, 2018 yılı ilk altı ayında yapılan konaklama sayısı 61 bin 216 iken bu rakam 2019 yılı ilk altı ayında 98 bin 077 olarak gerçekleşti.


Yapılan doğru tanıtım ve çalışmalar sonucunda, Kars’ta kış turizmi dışında yaz turizmi hareketliliğinin de başladığı, görülüyor. Yapılan Çalışmalar ve iş birlikleri ile Kars’ta turizm 12 aya yayılarak yüzde 60,2’lik bir artış sağlanmış ve bu artışın yükselmesi için ise kurumsal anlamda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar içerisinde Turizm fuarlarına katılım sağlanmış ve Kars’ın tanıtımı yapılmıştır.


Aylık olarak en fazla konaklama; 2018 yılında 19 bin 028 geceleme ve 2019 yılında 21 bin 785 geceleme ile Şubat ayında yapılmıştır. Konaklama sayılarına bakıldığında ise her iki yıl için de kış aylarında yoğunluk yaşanmaktadır.


Turizm farkındalığını arttırmak için ise Kars Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla ara “Eleman Yetiştirme Kursu ve Kars’ta Turizm”konulu seminer düzenlendi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
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