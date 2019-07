Kars’ta 2019 yılının 3’üncü Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kars’ta 2019 yılının 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Türker Öksüz, Başkanlığı’nda yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Çakmak, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ile Kurum ve Daire amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Türker Öksüz, “Bugün dönem dönem yaptığımız toplantılar güçbirliğini ve koordinasyonu gerektiren toplantılardan biri. Bu toplantıların amacına ulaşması, sonuçlarının daha verimli olması açısından burada kurumlarımız yatırım projelerinden, faaliyetlerinden bahsederken aynı zamanda koordinasyonu gerektiren hususlar varsa onları dile getirirlerse, diğer kurumlarımızla paylaşırlarsa bu toplantının daha verimli olacağına inanıyorum. Şu manada söylüyorum; 2019 ödeneklerinin belli olması, açıklığa kavuşması açısından bir sorun yoktur diye tahmin ediyorum. Kurumlarımız bugünkü toplantıda ödeneklerle ilgili ve ihtiyaç duyulan ödeneklerle ilgili bilgi verirlerse faydalı olur” dedi.

Kars İl Koordinasyon Kurulu’nun 3’ncü Olağan Genel Kurul Toplantısına 42 katılımcının katıldığını ifade edenVali Öksüz, “Bunun 23 tanesi yatırımcı kuruluşumuz, bu yatırımcı kuruluşlarımızın toplam 360 tane projesi var. Bu projelerimizin toplam tutarı 3 milyar 481 milyon 595 bin 480 lira. Önceki yıllar harcamalar toplamı 939 milyon 648 bin 810 lira. 2019 yılı ödenek toplamı 304 milyon 989 bin 772 lira. Dönem sonuna kadar yapılan harcamalar da 340 milyon 933 bin 578 lira olarak planlanmış durumdadır. İlimizin yatırımlar yönünden dezavantajlı dediğimiz noktası inşaat mevsiminin kısa oluşu. Yani yatırımcı kuruluşlarımız çok az bir sürede inşaat mevsimini geçirmek durumundalar. Onun için tabi ki bu mevcut ödeneklerimizi inşaat sezonunda hızlıca kullanmak, hızlıca fiziki gerçekleşmeleri tamamlamak gerekiyor. Onun için biraz elimizi çabuk tutmak durumdayız. Esasında Türk Kamu Yönetiminin içinde bulunduğu bana göre en önemli sıkıntılardan biri de biraz yavaş çalışmaktır. Hızımızı artırmak zorundayız. Yani bir mazeretimiz yok, şu nedenle veya bu nedenle bu yatırım geç kaldı demek durumunda değiliz. Bizim elimizde olmayan nedenlerle bunu kabul edebiliriz, ödenek yetersizliğinden kabul edebiliriz ama ödeneğimiz varsa mevcut inşaat sezonunda bir an önce yatırımlarımızı tamamlamak bizlerin en başlı görevidir. Kaldı ki Kars’ın yavaş çalışmaya değil, çok hızlı çalışmaya ihtiyacı var. Çünkü yatırım ihtiyacı olan bir bölgede yaşıyoruz. Hızla şehrimizi her alanda imar etmek, her alanda kalkınmasına, gelişmesine katkı sunmak için elimizdeki projeleri hızla realize etmemiz, gerçekleştirmemiz gerekiyor. onun için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan isteğimiz biran önce ödeneklerimizi hızlı bir şekilde harcayarak yatırımlarımızı belli bir noktaya getirmek önem taşıyor” diye konuştu.

Vali Türker Öksüz’ün konuşmasının ardından sırasıyla Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Çakmak ile yatırımcı kurum ve daire amirleri yatırımlarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.