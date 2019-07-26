Kars’ta 2019 yılı afete hazırlık masa bası tatbikatı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görev alan il düzeyi kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yerel düzey masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

2019 yılı Afete Hazırlık Tatbikatında; haberleşme, yangın, arama ve kurtarma, tahliye yerleştirme ve planlama, KBRN,ulaşım alt yapı, güvenlik ve trafik, nakliye, enerji, sağlık,hasar tespit, altyapı, beslenme, enkaz kaldırma, gıda tarım ve hayvancılık, barınma defin, psiko-sosyal destek, hizmet grupları lojistiği,kaynak yönetimi, aynı bağış depo yönetimi ve dağıtım, teknik destek ve ikmal, bilgi yönetimi değerlendirme ve izleme, satın alma ve kiralama, muhasebe bütçe ve malı raporlama ile zarar tespit hizmet gruplarında çalışmalar yapıldı.

Son 3 yılda her yıl 1 masa başı tatbikatı yapıldı. Tatbikatlara ilişkin çalışmalar rapor haline getirilerek ilgili makamlara gönderildi.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 2019 yılı Afete Hazırlık Tatbikatına; deprem senaryosu işlenmiş senaryoya uygun olarak 26 hizmet grubu ve STK temsilcileri katılım sağladı.