Kars’ta 193 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Kars’ta 193 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.17 Şubat 2019 Pazar 15:42
Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Kars’ta 193 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü’ncemerkez ve ilçelerde 39 ekip, 193 poliin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 2 bin 383 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 11 yoklama kaçağı ve 1 aranan kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 88 işyeri kontrol edildi, 1 işyerine Sigara Kanununa Muhalefet suçundan Cezai işlem uygulanırken, 1 kişiye Sigara Kanununa Muhalefet suçundan Cezai işlem uygulandı.
"Türkiye Güven Huzur Uygulaması" ayrıca trafik ekiplerince178 araç kontrol edildi. 1 araca 343 lira ceza kesildi.
Öte yandan Kars’ta asayiş uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.
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