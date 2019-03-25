Kars’ta 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor Kars’ta kar yağışı ve tipiden17 köy yolunda ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars’ta kar yağışı ve tipiden17 köy yolunda ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars’ta önceki etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Tipiden 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma çaılması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışı ve tipidenDigor’da 3, Sarıkamış’ta 6 ve Susuz’da 8 köy olmak üzere toplam 17 köy yolu kapalı, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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