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Kars’ta 17 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta durdurulan bir araçta yapılan aramada 17 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
Kars’ta 17 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta durdurulan bir araçta yapılan aramada 17 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince Kars Kağızman kavşaktan Sarıkamış istikameti yönünde durdurulan araçta yapılan aramada 17 bin 240 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele ele geçirilmiş olup, adli makamlara sevk edilen M.S. ve M.G. isimli şüpheli şahıslar tutuklandı.


V.K. ve F.Ç. isimli şahısların üst aramalarında 12 parça halinde 5,15 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, adli mercilere sevk edilen şahıslardan TCK-188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında V.K. adli işlemlerinin ardından, F.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
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