Kars’ta 15 Temmuz etkinliği Kars’ta 15 Temmuz hain kalkışmanın 3’üncü yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kars’ta 15 Temmuz hain kalkışmanın 3’üncü yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kars Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu etkinlikte, Şehitlik Müzesi gezildi. Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Dua edildi. Daha sonra Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Evliya Cami’de Mevlid-i Şerif okutuldu. Okunan Hatm-iŞeriflerin duası yapıldı. Program kapsamında 15 Temmuz Hatıra Ormanı’na fidan dikimi yapılacak.

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