Kars’ta 14 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta kar yağışı ve tipiden 14 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kars’ta gece başlayan ve sabahta devam edenkar yağışı ve tipi 14 köyün kentle bağlantısını kesti. Kar yağışı ve tipiden Digor’da 4 ve Sarıkamış’ta 10 olmak üzere toplam 14 köyyolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Kars’ta kar ile mücadele çalışmaları karayolları ağında Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce yürütülürken, köy yollarında ise İl Özel İdaresi’ne ait karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor.