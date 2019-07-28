Kars’ta 110 polisle asayiş uygulaması

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Günübirlik Kiralanan Evler, Kiralık Araç Firmaları ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"na Kars’ta 34 ekip, 110 polis katıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce merkez ve ilçelerde 34 ekip ve 110 personelin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup, yapılan uygulamasında, 3 bin 295 kişi sorgulandı. 14 tanesi günübirlik olmak üzere 80 konaklama tesisi, 30 kiralık araç firması denetlendi.

Ayrıca göçmen kaçakçılığına yönelik uygulamalarda 16 Afganistan, 3 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 22 kişi yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. Kars’ta asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz” denildi.