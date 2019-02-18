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Kars’ta 1 yılda aranan 561 kişi yakalandı

Kars’ta, 01.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:08
Kars’ta 1 yılda aranan 561 kişi yakalandı

Kars’ta, 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda 561 kişi yakalandı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce halklarında çeşitli suçlardan aramam kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 561 kişi yakalanırken, yakalanan 561 kişiden 247’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 561 kişiden 314’ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:08
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