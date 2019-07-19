Karslı yaşlı çifte yardım eli uzandı İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği ‘Kars’ta yaşlı çiftin tek odada yaşam mücadelesi” başlı haberi duyarlı vatandaşları harekete geçirdi.

İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği ‘Kars’ta yaşlı çiftin tek odada yaşam mücadelesi” başlı haberi duyarlı vatandaşları harekete geçirdi.

İHA’nın haberi ardından harekete geçen duyarlı vatandaşlar, Susuz’a bağlı Yolboyu Köyü’nde yaşayan kalp hastası Zernişan ve Zeki Şimay çiftinin evine giderekçifti durumlarını yerinde gördü. Daha sonra çifti evlerinden alan duyarlı vatandaşlar çifti Kafkas Üniveristesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne getirerek tedavisini yaptır.

Kars Oteller ve Lokatacılar Derneği (KARSSOD) Başkanı Halit Özer’in bizzat ilgilendiği Zernişan ve Zeki Şimay, çifti muayeneleri yapıldıktan sonra köylerine götürüldü. Çifte hayırseverlerin bir de ev yağacağı öğrenildi.

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