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Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu hem duygulandırdı hem güldürdü

Kars’ta bir aracın bagajın oyuncakları gören küçük Mirza’nın yüzündeki mutluluk hem duygulandırdı hem de güldürdü.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:17
Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu hem duygulandırdı hem güldürdü

Kars’ta bir aracın bagajın oyuncakları gören küçük Mirza’nın yüzündeki mutluluk hem duygulandırdı hem de güldürdü.


Kars’ta, "Bir Oyuncak da Sen Ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy çocuklarına oyuncak dağıtan gönüllülerden oyuncak almak için aracın yanına gelen Mirza, bir bagaj oyuncağı görünce önce şaşırdı. Ardından bagajdan oyuncak itfaiye aracını alan Mirza’nın mutluluğu görenleri hem duygulandırdı hem de güldürdü. Şaşkın tavırlarla oyuncak alan Mirza’nın tedirgin halleri sosyal medyada 4 günde 59 bin 398 kişi görüntüledi.


Kars’ta 2 yıl önce "Bir Oyuncak da Sen Ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden kırsal kesiminde oturan ve ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara oyuncak vermek için kampanya başlatan gönüllüler, çocukların yüzünü güldürüyor.


Gönüllüler, kampanya çerçevesinde sosyal medya aracılığıyla topladıkları oyuncakları bir otomobilin bagajına yükleyerek gittikleri köylerde çocuklara veriyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:17
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