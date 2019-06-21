Karslı Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli’den sınırları aşan başarı

Kars sevdalısı fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, kentingüzelliklerini, sıra dışı objektifiyle Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerine tanıttı.

Türk Hava Yolları’nın öncülüğüyle,Kars’in tarihi ve doğal güzelliklerinidaha çok yabancı turiste tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Workshopa Doğu Avrupa ve Balkanlar ve Kars Sarıkamış dahil olmak üzere Turkiye’nin çeşitli illerinden 52turizm acentasi davet edildi.

Dogu Ekspresi ve Kars deneyimlerini paylaşmalari için Gürcistan, Bulgaristan, Estonya ve Hirvatistan’dan davet edilen bloggerlar, davetlilerin zihninde merak uyandırarakKars’i görmek için acele etmeye davet etti.

Kars’i en guzel anlatan fotografları Harbiye Hilton Bosphorus Otel’de sergileyen Beşli, sunum sonunda yapılan çekilişle tüm fotograflarınıkatılımcılara hediye ederek, Serhat şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerinidünyanın birçok ülkesine ulaştırmayı başardı. Turizm acentalarının yoğun ilgisiyle karşılaşansanatçı, konukları "havası sert, insani mert "serhat şehri Kars’a davet etti.