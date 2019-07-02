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Karslı çocuklar Karadeniz’i gezdi

Karslı çocuklar, polislerle Karadeniz önemli illerinden Artvin, Rize ve Trabzon’u gezdi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:44
Karslı çocuklar Karadeniz’i gezdi

Karslı çocuklar, polislerle Karadeniz önemli illerinden Artvin, Rize ve Trabzon’u gezdi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nce“ÇOGEP” kapsamında yürütülen “Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz-2” projesi kapsamında 12-17 yaş aralığındaki yüksek risk grubunda değerlendirilen çocuklar ve istisnai grupta yer alan 05-12 yaş aralığındaki çocuklarla sürekli iletişim halinde bulunularak hep birlikte huzurlu bir yaşam bilincinin oluşturulmasını sağlıyor.


Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçlu sayısında azalma, çocukların istismar edilmelerinin önüne geçilmesi, dikkatlerinin faydasız ve zararlı odaklardan çekilerek tüm yaşamları için faydalı alışkanlıklara yönlendirilmeleri, çocukların bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerinin ve sosyal hayata uyumlarının sağlanması, sosyal amaçlı etkinlikler düzenliyor.


Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, birlik-beraberlik ve kardeşlik duygusunun güçlendirilmesi ve çocuklara aidiyet duygusu kazandırılarak milli ve manevi duygularının geliştirilmesi amacıyla 50 çocuk ve çocuklara refakat eden 13 polisin katılımıyla Artvin-Rize-Trabzon illerine gezi düzenlendi.


Düzenlenen gezide çocuklara, gittikleri illerin turistik ve tarihi yerleri gezdirildi. Çocuklar, denize girdi, polislerle çeşitli etkinliklere katılarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Yaklaşık 3 gün Karadeniz’de kalan çocuklar daha sonra kente döndü. Çocukların kente dönüşlerinde mutlu oldukları gözlendi.


Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duymuş olduğumuz sevgi ve birlikte geçirmiş olduğumuz zamanın bizlere vermiş olduğu mutlulukla benzer etkinliklere devam edilecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:44
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