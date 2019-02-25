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Karşıyaka’ya bir ‘vefa parkı’ daha

Topluma hizmet etmiş önemli kişilerin isimlerini park ve sokaklarında ölümsüzleştiren Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en tanınmış sağlıkçılarından Mehmet Çağatay’a vefasını göstererek, Bahçelievler Mahallesi’nde parka ismini verdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:02
Karşıyaka’ya bir ‘vefa parkı’ daha

Topluma hizmet etmiş önemli kişilerin isimlerini park ve sokaklarında ölümsüzleştiren Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en tanınmış sağlıkçılarından Mehmet Çağatay’a vefasını göstererek, Bahçelievler Mahallesi’nde parka ismini verdi.


Karşıyaka ilçesinde, ilçenin en tanınmış sağlıkçılarından Mehmet Çağatay’ın ismi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir parka törenle verildi. Duygu yüklü açılış, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın ev sahipliğinde yapıldı. Törene ayrıca Mehmet Çağatay ailesi ile birlikte katılırken, CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarda törende yerini aldı. Önemli bir kısmı yeşil alan olarak düzenlenen ve spor aletlerinin de yer aldığı parka, Çağatay’ın biyografisinin yer aldığı bir tabela da konuldu. Törende duygu dolu anlar yaşayan Mehmet Çağatay, gösterilen vefa için Başkan Akpınar ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, törende yaptığı konuşmada, "Vefa kenti Karşıyakamızda hep birlikte bir vefa örneği daha sergilemiş olduk. Çok değerli Mehmet ağabeyimizin adını, bu güzel parkımızda, yaşarken ölümsüzleştirdik. Mehmet Çağatay, Karşıyaka’da erkek evlatlarımızın erkekliğe ilk adımlarını attıklarında ziyaret ettikleri amcalarıydı. Şimdi o evlatlar yanında Mehmet amcamızın. Kendisine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Hep birlikte daha güzel günleri yaşamak dileğiyle" dedi.


Mehmet Çağatay’ın oğlu ve Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Yücel Çağatay da, "Babam 1951 yılında Karşıyaka’ya gelmiş ve yerleşmiş. Burada Karşıyaka Hükümet Tabipliği’nden emekli oldu. Yıllarca gece gündüz motosikletiyle evlere gidip iğne yapar, pansuman yapar, şifa dağıtırdı. Ömrünü sağlığa ve görevine adadı. Sünnet yaptığı insanların arasında bakanlar, başhekimler olan, Karşıyakalıların çok yakından tanıdığı, değer verdiği bir insan. Bu parka adının verilmesiyle de büyük onur duyduk. Başkanım Hüseyin Mutlu Akpınar’a ve meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:02
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