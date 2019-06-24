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Karşıyaka’nın gurur günü

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Karşıyaka’yı ziyaret ettiği ve KSK armasını ay-yıldız ile onurlandırdığı tarihin 93.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
Karşıyaka’nın gurur günü

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Karşıyaka’yı ziyaret ettiği ve KSK armasını ay-yıldız ile onurlandırdığı tarihin 93. yıl dönümü, Karşıyaka’da büyük coşkuyla kutlandı.


Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka ilçesini ziyaretinde Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) armasına ay-yıldız taşıma onuru verişinin üzerinden 93. yıl geçmesi nedeniyle bir tören düzenlendi.


Karşıyaka Belediyesi tarafından, 1912 Karşıyaka Derneği iş birliğinde “Ay-Yıldız Var Göğsümüzde” sloganı ile düzenlenen etkinlikler, Anayasa Meydanı’ndaki törenle başladı. Alanı dolduran yüzlerce Karşıyaka sevdalısı, Atatürk’ü bir kez daha saygı ve minnetle andı. Törenin ardından, Latife Hanım Köşkü’nün bahçesinde, Ata’nın KSK’yi ziyareti sırasında çekilen fotoğrafın canlandırılması da konuklara duygu dolu anlar yaşattı.


24 Haziran tarihinin Karşıyaka’nın ‘gurur günü’ olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Her 24 Haziran Karşıyaka için bir büyük konuğunu karşılamanın, onu selamlamanın, saygısını, minnetini, bağlılığını tazelemenin günüdür. Bu güzel gün, Atamızın göğsümüze ay ve yıldızı armağan ettiği gündür. Ne mutlu bize, ne mutlu iyi ki Karşıyakalıyım, iyi ki Karşıyaka’dayım diyen herkese. Ne mutlu Kaf Sin Kaf deyince, yüreği bir başka atan bizlere. 93 yıldır bu böyleydi, nice yüz yıllar boyunca Karşıyaka aynı duruşu, 1926’da gösterdiği gibi gösterecektir. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk" diye konuştu.


Buluşmaya sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, taraftarlar ve her yaştan sporcular da katıldı. Katılımcılar, törenin ardından Karşıyaka Belediye bandosu eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları ile Latife Hanım Köşkü’ne yürüdü. Çocuk sporcular tarafından kortejin önünde dev Atatürk posteri ile Karşıyaka Spor Kulübü bayrağı taşındı. Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi’nin bahçesinde ise konuklar için anlamlı bir karşılama yapıldı. Büyük Önder Atatürk’ün KSK ziyaretinde çekilen fotoğrafın canlandırılması, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Ardından, Atatürk’ün 24 Haziran 1926’da Karşıyaka’yı ziyaretinde imzaladığı ve kulübün kasasında saklanan anı defteri, gün boyunca sergilenmek üzere ziyarete açıldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
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