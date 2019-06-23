0553 313 94 23

Karşıyaka’nın ‘Çocuk Belediyesi’ yola çıkıyor

Karşıyaka Belediyesi, ilçe yönetiminde çocuklara doğrudan söz hakkı tanımak amacıyla ‘Çocuk Belediyesi’ kuruyor.

23 Haziran 2019 Pazar 10:10
Karşıyaka’nın ‘Çocuk Belediyesi’ yola çıkıyor

Karşıyaka Belediyesi, ilçe yönetiminde çocuklara doğrudan söz hakkı tanımak amacıyla ‘Çocuk Belediyesi’ kuruyor. Seçimle başkan ve meclis üyelerini belirleyecek olan çocuklar, karar alma süreçlerinde aktif olarak görev alıp hayal ettikleri gibi bir kent için proje ve çözümler üretecek.



Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın açıkladığı ilk projelerden biri olan ve çocukların kent yönetimine katılımını sağlamayı hedefleyen ‘Karşıyaka Çocuk Belediyesi’nin kuruluşu için çalışmalar başladı. Karşıyaka’da yaşayan 10-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara açık olan projede yer almak için 30 Haziran 2019 tarihine kadar, Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübüne başvuru yapılabilecek.



Çocuklar sandığa gidecek


Başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından, aday olacak katılımcılar arasından seçimle ‘Çocuk Belediye Başkanı’ ve ‘Çocuk Belediye Meclisi Üyeleri’ belirlenecek. Başkan Tugay ve ekibi ile birlikte kenti yönetecek olan çocuklar; düzenli olarak toplantılar yapıp fikir ve önerilerini tartışacak, düşüncelerini özgürce ifade etme imkanı bulacak. Karşıyaka Belediyesinin çalışmalarına ve karar alma mekanizmalarına çocukların da katılımı sağlanacak. Proje aracılığıyla çocuk haklarını koruyan bir belediye yapısı hedeflenirken, toplumsal bilinç oluşturmak adına da önemli bir adım atılmış olacak.



Seferihisar modeli


Çocuk Belediyesinin en önemli projeleri arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Tugay “Seferihisar’da Tunç Soyer’in başarıyla uyguladığı modelin bir benzerini hayata geçireceğiz. Çocukların karar alma ve bize uygulatma yetkisi olacak. Vecdi Altay Çocuk Kulübümüz de diğer yandan aynı şekilde çalışmalarına devam edecek. Çocuklarımızın ileride başarılı insanlar olmasını istiyorsak onlara kulak vermeyi, kararlarına saygı göstermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kendilerinde bu özgüveni hisseden, karar alma beceresini kazanan çocuklar gelecekte bu ülkeyi yönetecek, güzelliklere boğacaklar. Ben onlardan çok şey bekliyorum. Kentlerine sahip çıksınlar. Gördükleri aksaklıklarla, çocukları ilgilendiren problemlerle ilgili bize yol göstersinler. Çocuklarımıza güveniyor, el ele çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.



‘Karşıyaka Çocuk Belediyesi’ne katılım için 30 Haziran’a kadar devam edecek olan başvuru sürecine ilişkin, Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezinde bulunan Vecdi Altay Çocuk Kulübünden ve 0232 364 14 28 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:10
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım: “Bugün kırgınlıkları geride bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır.”
    1. Binali Yıldırım: “Bugün kırgınlıkları..
    2. Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi
    3. ‘Mursi İslâm şehididir’
    4. Binali Yıldırım oyunu kullandı
    5. 85 yaşındaki Saime nineden sandık..
    6. Solhan’daki öğrenciler için gezi..
    7. Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2..
    8. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan..
    9. Binali Yıldırım, oyunu kullandı
    10. Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında..
    11. Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir..
    12. Atıkların liraya dönüşüm projesinde..
    13. Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek..
    14. Sözleşmeli sağlık çalışanları kadro..
    15. Zarifoğlu ve Karakoç rahmetle yad..
    16. Tunceli’de etkisiz hale getirilen..
    17. Dani Alves, PSG'den ayrılıyor
    18. Etiyopya devlet televizyonu:..
    19. Binali Yıldırım:"İstanbul halkının..
    20. Balıkesir polisi zehir tacirlerine..
    21. Kaleci Ebrar’dan Eskişehirspor yaz..
    22. TSK’ya yeni uçan kale
    23. Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu..
    24. Jandarmadan bölgesel güven ve huzur..
    25. Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı..
    26. 17 yaşındaki Elif yaşam savaşını..
    27. Polisten pokercilere, kumar baskını
    28. Kdz. Ereğli TSO üyelerini yapı fuarına..
    29. KTO Karatay Üniversitesi pilot..
    30. Birinci cimnastik şenliği yoğun..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?