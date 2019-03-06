Karşıyaka’nın bilim kahramanları şampiyon oldu

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü, Türkiye’de ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ ismiyle düzenlenen First Lego League turnuvasının İzmir’de yapılan dördüncü etabında şampiyon oldu. Karşıyakalı öğrencilerden oluşan ‘Nullius in Verba’ takımı, 9-10 Mart tarihlerindeki ulusal turnuvaya katılmaya da hak kazandı.

Bilim Kahramanları Derneği gönüllüleri tarafından bu yıl 15’inci kez düzenlenen yerel turnuva, 2-3 Mart tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleştirildi. 9-16 yaş arası öğrenciler, iki gün boyunca ana tema olan “Into Orbıt: uzay serüveni” ile ilgili geliştirdikleri projelerini sunarken, diğer taraftan da tasarladıkları ve programladıkları robotlarla, temayla ilgili görevleri tamamladı.

Karşıyaka Belediyesi turnuvaya, Vecdi Altay Çocuk Kulübü bünyesinde oluşturulan takımla katıldı. Karşıyakalı 5 çocuk ve 2 koçtan oluşan Nullius in Verba takımı, Europaraterraforming başlıklı projeleriyle şampiyon oldu ve ulusal turnuvaya katılmaya hak kazandı. Ulusal turnuvanın, 9-10 Mart tarihlerinde yine Fuar İzmir’de gerçekleşeceği, burada belirlenecek 6 takımın da uluslararası turnuvalara katılacağı bildirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, konuyla ilgili, "Çocuklarımızı küçük yaştan itibaren, kültürel ve sosyal projelerimizin yanı sıra bilime de yönlendiriyor, yeni nesillerin bilimle iç içe yetişmesini istiyoruz. Bu tür turnuvalar da çocuklarımızın bilime olan ilgisinin artması ve yeni fikirleri geliştirebilmesi için son derece önemli. Bize şampiyonluk gururu yaşatan çocuklarımızı kutluyor, ulusal turnuvada da başarılar diliyorum" dedi