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Karşıyaka’nın bilim kahramanları Amerika yolcusu

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü, Türkiye’de ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ ismiyle düzenlenen ‘First Lego League’ ulusal turnuvasında ikinci oldu.

15 Mart 2019 Cuma 11:20
Karşıyaka’nın bilim kahramanları Amerika yolcusu

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü, Türkiye’de ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ ismiyle düzenlenen ‘First Lego League’ ulusal turnuvasında ikinci oldu. Karşıyaka’ya büyük gurur yaşatan ekip, 17 Nisan’da Amerika’da gerçekleştirilecek uluslararası turnuvaya katılmaya hak kazandı.


Dünyada binlerce çocuk ve genç bilim kahramanını buluşturan ‘First Lego League’ kapsamındaki yerel ve ulusal turnuvalara Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü damga vurdu. Türkiye’de ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ ismiyle düzenlenen organizasyonun mart ayı başında gerçekleştirilen İzmir etabında şampiyon olan ‘Nullius in Verba’ takımı, geçtiğimiz hafta büyük bir başarıya daha imza attı. 5 öğrenci ile 2 koçtan oluşan ekip, ‘Into Orbit: uzay serüveni’ temasıyla Fuar İzmir’de yapılan ulusal turnuvada ‘Türkiye İkincisi’ oldu.


Karşıyakalı öğrenciler, elde ettikleri bu derece sayesinde, 17 Nisan 2019’da Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston şehrinde yapılacak uluslararası turnuvaya Türkiye’den katılacak iki ekipten biri olmayı da başardı. Karşıyaka ve İzmir’in gururu olan ‘Nullius in Verba’ takımı, ‘Europaraterraforming’ başlıklı projeleri ve tasarladıkları robotla bu kez de ‘Dünya Şampiyonu’ olmayı hedefliyor.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Vecdi Altay Çocuk Kulübü üyesi öğrencilerimiz ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ yerel ve ulusal turnuvalarında bizlere büyük gurur ve sevinç yaşattı. Hem Karşıyaka’nın hem de İzmir’in kahramanı oldular. İnanıyoruz ki bu başarılarını sürdürüp ülkemizin de gururu olacaklar. Geleceğin bilim insanlarını Karşıyakamızda yetiştirmekten onur duyuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:20
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