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Karşıyakalılara ‘homeopati’ semineri

Halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, “Homeopati ve Bağışıklık Sistemi” başlıklı bir seminer düzenledi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:03
Karşıyakalılara ‘homeopati’ semineri

Halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, “Homeopati ve Bağışıklık Sistemi” başlıklı bir seminer düzenledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın eşi Uz. Dr. Zehra Akpınar ile Homeopat Rita Kaya’nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Çarşı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.



Günümüzün modern tıp anlayışı içinde bağışıklık sistemini anlatan ve homeopatinin yeri hakkında bilgiler veren Dr. Akpınar, “26 yıllık hekimim ve bunun 16 yılını gastroenterolojide çalışarak geçirdim. Sayısız vaka ile karşılaştım. Maalesef konvansiyonel tıpta karşılığı olmayan birçok rahatsızlık var. Organizmaya sadece beden olarak bakılıyor. Hastaya değil, hastalığa ilaç veriliyor. Yolum homeopati ile kesiştikten sonra ise şunu öğrendim; aslında herkes kendine özgü bir şekilde hastalanıyor ve konvansiyonel tıpta çözümü olmayan şikayetlerin homeopatide karşılığı olabiliyor. Ben bu yöntemi kendimde, ailemde hatta kedi ve köpeğimizde de uyguluyorum ve başarılı sonuçlarına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki homeopati kişiyi bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir bütünlük içinde ele alan, savunma sistemini güçlendiren ve yaşam gücünü tekrar aktive eden bir tedavi yöntemidir” dedi.



Dünyada uygulanıyor


Homeopat Rita Kaya ise, “Homeopati, yaklaşık 220 yıl kadar önce Alman hekim Dr. Samuel Hahnemann tarafından keşfedilmiş, kişiye özel ve bütüncül bir tedavi metodudur. ’Benzeri benzer ile tedavi etme’ prensibine dayanır ve gücünü doğadan alır. Kişiye özel seçilmiş homeopatik ilaçlar ile sağlık sorunlarını iyileştirmeyi hedef alır. Günümüzde başta Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere, Hindistan ve Yunanistan olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya devam edilmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:03
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