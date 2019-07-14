Karşıyaka’da yönetime çocuk eli değecek

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ’Çocuk Belediyesi’nde görev almak üzere başvuran 120 çocuk ve ailesiyle bir araya geldi. Tugay, aldıkları kararların uygulanmasını isteyen çocuklara “Karşıyaka’nın pırıl pırıl çocukları olan sizler; kentinize, çevrenize, doğaya, yaşlı ve engelli hemşehrilerimize ve Karşıyaka’nın güzelliklerine sahip çıkarak çağdaş kentli nasıl olur, kentlilik bilinci nedir, onun örneğini oluşturacaksınız” diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesinin 10 Haziran’da duyurusunu yaptığı ve 30 Haziran’a kadar başvuru süresi bulunan Çocuk Belediyesi, büyük ilgi gördü. Başkan Cemil Tugay, ’Çocuk Belediyesi’nde görev almak isteyen 120 çocuk ve aileleriyle Deniz Baykal Kültür Merkezinde buluştu. 26 Temmuz’da aralarından üç başkan adayı seçecek olan Çocuk Belediyesi üyeleri, 1 ya da 2 Ağustos tarihlerinde de başkan ve başkan yardımcısı ile komisyon üyelerini seçecek. 15 komisyon belirlediklerini, ancak çocukların yeni bir komisyon ilave etmekte özgür olduklarını kaydeden Tugay, şunları söyledi: ”Söylediğiniz hiçbir söz, eleştiri ve önerileriniz, duymazlıktan, görmezlikten gelinmeyecek. Tüm birimlerimiz, size yaptıklarının ve yapamadıklarının hesabını verecek. Çalışmalarınızı kolaylaştıracak, yanı başınızda olacak. Çocuk Belediyesi temel felsefesini ve yaklaşımını, büyük önderimiz ve başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerinden almıştır; ‘Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.’ Bir ülkenin kurtuluş ve kuruluş önderi tarafından, dünyada ilk kez bir bayramla onurlandırılan çocuklarımızdan beklentilerimiz büyüktür. Bunun taşıyamayacağınız ve hak etmediğiniz bir yük olarak görülmesini istemem. Biz sizden, içtenlikle ve iyi niyetle atan yüreklerinizin ve pırıl pırıl düşüncelerinizin bize umut, cesaret ve esin vermesini bekliyoruz.”