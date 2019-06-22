Karşıyaka’da yoga buluşması

Karşıyaka Belediyesi tarafından ‘21 Haziran Dünya Yoga Günü’ dolayısıyla Tay Park’ta düzenlenen etkinlikler, yoga tutkunlarından büyük ilgi gördü. Sabah erken saatlerde başlayan organizasyon kapsamında uluslararası konuşmacı, kişisel gelişim ve meditasyon üstadı Yogesh Sharda ile tanınmış eğitmenler, yüzlerce Karşıyakalı ile buluştu.

Gün boyu etkinlik

Gün boyunca yoga söyleşileri, fiziksel yoga ve raja yoga meditasyonu gibi uygulamalar yapıldı. Öğle arasında ise ney dinletisi sunuldu. Aynı gün Bostanlı sahilinde gerçekleştirilen ‘gün batımı yogası’ da organizasyonun en sevilen etkinliklerinden biri oldu.