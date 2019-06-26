0553 313 94 23

Karşıyaka’da ‘yavru martı’ seferberliği

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyakalı hayvanseverler, ilk uçuş denemeleri sırasında kent içine düşen yavru martılar için seferber olurken, yavruların yuvadan uçma dönemi olan haziran ayı başından bu yana farklı yerlerde bulunan onlarca martı veteriner işleri müdürlüğüne götürüldü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
Karşıyaka’da ‘yavru martı’ seferberliği

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyakalı hayvanseverler, ilk uçuş denemeleri sırasında kent içine düşen yavru martılar için seferber olurken, yavruların yuvadan uçma dönemi olan haziran ayı başından bu yana farklı yerlerde bulunan onlarca martı veteriner işleri müdürlüğüne götürüldü.


Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyakalı hayvanseverler, uçuş denemeleri sırasında kent içine düşen yavru martılar için harekete geçti. Haziran ayından bu yana farklı yerlerde bulunan onlarca martı veteriner işleri müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerce muayene edilen ve dinlendirilen yavrular, daha sonra deniz kenarından doğal ortamlarına salındı.


Hayvanseverlerin büyük bir duyarlılık gösterdiğine dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı “Binlerce yavru martı bu dönemde yuvalarından ayrılıp ilk uçuş denemelerini yapıyor. Bazıları güçsüz kalıyor ve uçamadıkları için kente iniyor ya da düşüyorlar. Böyle bir duruma rastlayan vatandaşlarımız ve ihbar alan ekiplerimiz, ay başından bu yana her gün çok sayıda yavruyu kontrol için Tay Park’taki polikliniğimize getiriyor” dedi.


Kent içinde bulunan martıların büyük bir kısmının hasta veya yaralı olmadığını söyleyen İnanlı, şöyle devam etti:


"Bize getirilen ve bulduğumuz yavru martıların aslında yüzde 99’luk kısmı tamamen sağlıklı. Henüz uçamadıkları için şehre iniyorlar. Bu durumda gördüğünüz her martı hasta ya da yaralı demek değil. Onları korkutmamamız, korumamız gerekiyor. Biz gerekli kontrolleri yapıyor, gerekliyse tedavi edip dinlendiriyor ve doğal ortamlarına bırakıyoruz. Şehir içinde uçamayan yavru martı bulan vatandaşlarımız da eğer görünürde bir kırık ve yara yoksa alıp aynı şekilde bir sahil kenarına bırakabilir ya da 0232 324 4419 ve 0232 324 4439 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ton uyuşturucu imha edildi!
    1. Bir ton uyuşturucu imha edildi!
    2. Canik’te istişare ve koordinasyon..
    3. Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk..
    4. Antalya’da kontrolden çıkan otomobil..
    5. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    6. Sinema salonlarının sayısı 2018’de..
    7. Kaynanasını kanlı bez ile tehdit edip..
    8. Salim Dervişoğlu Caddesi yıl sonu..
    9. Evinde uyuşturucu madde ile yakalandı
    10. 15 Temmuz sonrası Konya’da ilk..
    11. Kara Harp Okulu darbe davasında karar..
    12. Kurban fiyatları ne kadar? Kurban..
    13. "Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar..
    14. Yenice Ormanlarında doğa eğitim kampı
    15. Ardahan'da trafik kazası: Ölü ve..
    16. Hatay'da onlarca düzensiz göçmen..
    17. Lübnanlı liderden Filistin çıkışı!..
    18. Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
    19. Altun’dan açıklama
    20. Çizme’den Anadolu’nun zirvesine
    21. Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
    22. Dev kruvaziyer gemi Marmaris Limanı'na..
    23. Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha..
    24. Şehit oğlu için bugüne kadar 10..
    25. 2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol..
    26. İlkadım’da toplu sünnet kayıtları..
    27. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    28. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    29. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    30. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler