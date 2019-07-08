Karşıyaka’da yangına karşı önlem

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, yangın riskine karşı boş alanlar ve yol kenarlarındaki kuru otlar belediye ekipleri tarafından temizliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile yangın riskinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bahar yağmurlarının fazla olması, boşluk ve ağaçlandırılmış alanlarda bulunan otların önceki yıllara oranla daha fazla büyümesine sebep oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte büyüyen ve kuruyan otlar, bir çok alanda yangın riski oluşturuyor.

Riski ortadan kaldırmak isteyen Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent çevresinde bulunan belediyeye ait; Mutluluk Ormanı, Kentsel Dönüşüm Ormanı ve Yüksek Vadi ağaçlandırma alanlarında temizleme çalışmasına başladı. Temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtilirken, kent içinde bulunan boş alanlar, arsalar ve yol kenarındaki otların da ekiplerce tespit edilerek temizlenmeye başlandı. Şu ana kadar, kent içinde ve çevresinde yaklaşık 600 dekarlık alanda temizleme işlemi gerçekleştirildiği de ifade edildi.