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Karşıyaka’da türkü şöleni başlıyor

Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek ‘Karşıyaka Türkü Günleri’ için geri sayım başladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:19
Karşıyaka’da türkü şöleni başlıyor

Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek ‘Karşıyaka Türkü Günleri’ için geri sayım başladı. Edip Akbayram, Leman Sam ve Sabahat Akkiraz gibi sevilen sanatçıların konuk olacağı organizasyon, 21 Şubat-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.


Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nin ev sahipliğindeki 2. Karşıyaka Türkü Günleri, 21 Şubat Perşembe saat 20.30’da, Mehmet Erdem ve Deniz Türkan konseriyle açılacak. Organizasyon, 22 Şubat’ta Leman Sam, 23 Şubat’ta Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Mikail Aslan, 24 Şubat’ta Edip Akbayram konserleriyle devam edecek.


25 Şubat’ta Kardeş Türküler, 26 Şubat’ta Resul Dindar, 27 Şubat’ta Ahmet Aslan ve Jehan Barbur, 28 Şubat’ta ise Grup Abdal’ın müzikseverler ile buluşacağı Türkü Günleri; 3 Mart’ta Sabahat Akkiraz ve Erdal Erzincan’ın sunacağı türkü şöleniyle final yapacak. Organizasyona ilişkin, (0232) 362 61 61 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, programa herkesi davet ederek, "Kültür ve sanat kenti haline getirdiğimiz Karşıyakamızda, seçkin organizasyonlara imza atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem konserlerin gerçekleşeceği Türkü Günlerimize; sanata, müziğe, türkülere gönül veren herkesi bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:19
  1. sanat
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