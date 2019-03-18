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Karşıyaka’da sokak hayvanlarına sevgi barınakları

Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, hayvansever öğrenciler ile örnek bir işbirliğine imza attı.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:04
Karşıyaka’da sokak hayvanlarına sevgi barınakları

Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, hayvansever öğrenciler ile örnek bir işbirliğine imza attı. Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan proje ile sahipsiz can dostlar için ‘Sevgi Barınakları’ yapıldı.


Sokak hayvanlarını olumsuz hava şartlarından korunabilecekleri yuvalara kavuşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projeye, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yanı sıra Ege Hayvan Hakları Federasyonu da katkı sağladı. Öğrencilerin günler süren çalışmaları sonucunda, 100’ün üzerinde kedi evi ve köpek kulübesi ile kuş yuvaları hazırlandı.


Kuş yuvaları, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bostanlı’daki Güzel Sanatlar Parkı’na yerleştirilirken, kedi ve köpek yuvaları ihtiyaç olan yerlere konulmak üzere hayvanseverlere teslim edildi. Strafor ve ahşap malzemelerden yapılan yuvalar, rengarenk görünümleriyle vatandaşların da beğenisini kazandı.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Sevgi Barınakları Sosyal Sorumluluk Projesi ile örnek bir çalışmaya imza atan Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ve okul yönetimini kutluyorum. Biz de bu anlamlı projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduk. Dünyamızı, sokaklarımızı paylaştığımız can dostlarımıza karşı gösterilen bu duyarlılık herkese örnek olmalı. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, okullardan gelen bu tür sosyal sorumluluk projelerinin tamamına destek vermeyi sürdürecek" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:04
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