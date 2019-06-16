Karşıyaka’da ‘marka kent’ zirvesi

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapılacak çalışmalara ortak akıl ilkesiyle yön vermeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, “Marka Kent Olma Yolunda Karşıyaka” başlıklı bir arama konferansı düzenledi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğindeki zirveye; Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ile farklı alanlarda uzman akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve kooperatif temsilcileri katıldı. Kentin geleceğine ışık tutacak fikirlerin tartışıldığı organizasyonda, ‘Karşıyaka’ markasını güçlendirecek proje önerileri 5 ana başlık altında toplandı.

Gelecek ne getirecek?

Karşıyaka Belediyesi Akademi Karşıyaka Birimi tarafından, “Gelecek Ne Getirecek?” sloganıyla gerçekleştirilen iki günlük konferansa Ahmet Piriştina Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Etkinliğin ilk gününde katılımcılar tek tek söz alarak kentin güçlü ve zayıf yönleri ile çözüm önerilerini paylaştı. Bu doğrultuda, ‘Kent Tasarımı’, ‘Yerelde Kalkınma ve Katılımcı Demokrasi’, ‘Çevre ve Ekoloji’, ‘Kültür, Sanat ve Spor’ ile ‘Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık’ olmak üzere, marka geliştirme çalışması yapılabilecek 5 temel başlık belirlendi. İkinci gün de her başlık için ayrı bir masa oluşturuldu ve katılımcılar uzmanı oldukları alanlarda gruplaşarak proje fikirlerini değerlendirdi.

Uzman masaları kuruldu

Konferans sonunda; pilot bölgeler seçilerek ekolojik tasarım uygulamalarının yapılması, yeşil altyapı, yeşil ulaşım sistemi ve yeşil bina gibi yaklaşımlarla doğa esaslı çözümler üretilmesi, markalaşma komisyonu oluşturulması, kent meydanlarında serbest kürsüler açılması, toplumda kooperatifçilik bilincinin yaygınlaştırılması, Karşıyaka Spor Kulübünün desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılması ve ortak organizasyonlar düzenlenmesi, kent tarihi müzesi kurulması, kent kültürünün benimsetilmesi adına etkinlikler ve festivaller düzenlenmesi gibi önerilerle grup raporları hazırlandı.

Karşıyaka markası güçlenecek

İki gün boyunca konferansı takip eden ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Tugay, hazırlanan raporlar doğrultusunda bir sonuç bildirgesi oluşturulacağını ve tüm önerilerin tek tek değerlendirileceğini söyledi. Başkan Tugay, “Karşıyaka, demokrat ve çağdaş duruşu, cumhuriyet değerlerinden ödün vermez yürüyüşü ile yalnızca bizim için değil, ülkemiz için de paha biçilmez bir değere sahiptir. Örnek olmak, esin ve cesaret verip, neyin nasıl yapılması gerektiğini kanıtlamak zorundayız. Bunun yolu bir ‘Karşıyaka hikâyesi’ yazmaktan ve ’Karşıyaka markası’nı güçlendirmekten geçiyor. Bunun için sayısız değere ve birikime sahibiz. Tüm bu zenginliklerimizi değerlendirecek ve daha da ileriye taşıyacağız. Bu amaçla düzenlediğimiz iki günlük düşünce üretimi ve eylem önerisi maratonumuza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.