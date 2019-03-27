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Karşıyaka’da imar planı müjdesi

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy Mahalleleri Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon İmar Planı’na İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden onay geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:38
Karşıyaka’da imar planı müjdesi

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy Mahalleleri Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon İmar Planı’na İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden onay geldi. 33 bin kişinin yaşadığı 136 hektarlık alanı kapsayan ve bölgenin çehresini değiştirecek planın, yasal askı sürecinin ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.


Karşıyaka Belediyesi, ilçenin eski ve sağlıksız kent dokusuna sahip bölgelerinden Cumhuriyet Mahallesi’nin tamamı ile İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan toplam 136 hektarlık alan için uygulama imar planı hazırladı. Bölgenin sorunlarına kökten çözüm sağlamak; çağdaş konutlar ve sosyal donatı alanları ile halkın yaşam standardını yükseltmek amacıyla tasarlanan plan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da onaylandı. Büyükşehir ve İzmir Valiliği’nce gerekli imzaların tamamlanmasıyla, bir aylık yasal askı süreci başlayacağı, ardından kesinleşecek imar planının uygulamaya geçilmek üzere yürürlüğe konacağı belirtildi.


Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon İmar Planı; toplam nüfusu 33 bini aşan bölgede, çağdaş planlama anlayışı ile deprem riskine karşı sağlam ve sürdürülebilir bir yapılaşma sağlayacak. Parsellerin birleştirilmesiyle; ruhsatsız, depreme dayanıksız ve risk teşkil eden yapılar yerine, en fazla 10 kata kadar yeni konutlar inşa edilebilecek. Bölgede toplam 652 bin metrekare olan mevcut konut alanı, 16 bin metrekareye düşecek. Bu sayede sosyal donatı alanlarına daha fazla yer ayrılacak, dar sokaklar yerini geniş yaya ve araç yollarına bırakacak, ulaşım kolaylaşacak. Eğitim ve sağlık tesisleri, ibadethane, sosyal ve kültürel yapı alanları artacak. Mevcut park ve yeşil alan miktarı ise tam 4 kat artışla, 278 bin metrekareye çıkarılacak.


Modern şehircilik anlayışını ihtiyaç olan her bölgeye taşımak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Afet riski de taşıyan Cumhuriyet Mahallemizin 108 hektarlık tüm alanı, İnönü Mahallemizin 18, Örnekköy Mahallemizin de 10 hektarlık alanı için büyük emek ve titizlikle hazırladığımız revizyon imar planımızda uygulama aşamasına çok yaklaştık. Söz konusu bölgede kentsel dönüşümü hızlandıracak, binlerce yurttaşımızı daha çağdaş yaşam şartlarına kavuşturacak, bölgeyi kentle bütünleştirecek, sağlıklı şehir kavramının benimsendiği bir plan tasarladık. 5 yıllık görev sürecim içerisinde en çok önem verdiğim çalışmalarımızdan biri olan bu imar planını yurttaşlarımıza müjdelemenin mutluluğunu yaşıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:38
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