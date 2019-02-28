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Karşıyaka’da "2. Felsefe Günleri" başlıyor

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi ve Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi organize edilen Karşıyaka Felsefe Günleri’nin 1-2 Mart tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:06
Karşıyaka’da "2. Felsefe Günleri" başlıyor

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi ve Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi organize edilen Karşıyaka Felsefe Günleri’nin 1-2 Mart tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi. ‘Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Felsefe’ ana teması çerçevesinde yapılacak oturumlara, farklı üniversitelerden 9 akademisyen konuk olacak.


Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi’nin ev sahipliğindeki 2. Karşıyaka Felsefe Günleri, 1 Mart Cuma günü saat 10.30’da başlayacak. Açılışı, organizasyonun onur konuğu olan, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saffet Babür yapacak. İki gün boyunca; Hacettepe, Dokuz Eylül, Ege, Adnan Menderes ve Sakarya üniversitelerinden felsefecilerin katılımıyla toplam beş oturum düzenlenecek.


Oturumlarda ‘Döngüsel Ekonomi: Zeytinin Öyküsü’, ’Sürdürülebilir Kalkınmanın Sonu’, ‘Kültür ve Medeniyet’ ile ‘Doğanın Dönüşümünde İnsanın Etik Sorumluluğu’ gibi başlıklar ele alınacak. İlk gün saat 16.00’daki film gösteriminde ise ‘Ekotopia’ konuklarla buluşacak.


Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle, bu önemli organizasyona ikinci kez imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, ücretsiz etkinliklere felsefeye merak duyan tüm İzmirlileri davet etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:06
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