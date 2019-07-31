Karşıyaka Spor Kulübü’nden Emniyet Müdürü Yıldız’a ziyaret Karşıyaka Spor Kulübü teknik heyeti, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız’ı ziyaret etti.

Karşıyaka Spor Kulübü teknik heyeti, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız’ı ziyaret etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da yaptığı kamp ile devam devam eden Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Karşıyaka Spor Kulübü üzerinde Gürsel Yıldız yazan formayı Emniyet Müdürü Yıldız’a hediye etti.

Emniyet Müdürü Yıldız gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karşıyaka Spor Kulübü’ne yeni sezonda başarılar diledi. Emniyet Müdürü Yıldız, takım oyuncuları ve teknik heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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