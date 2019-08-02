Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları, Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti

Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret eden İzmir Karşıyakaspor Kulübü teknik heyeti ve futbolcuları duygusal anlar yaşadı.

Alan kılavuzu Habib Akalın, yaptığı açıklamada “İzmir Karşıyaka Spor Kulübü futbolcularımızkurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemize güzel bir gezi düzenlediler. Futbolcularımız ve teknik heyet milli mücadele ruhunu yerinde hissedip yaşadılar. Karşıyaka Spor kulübü futbolcularımızbağımsızlık meşalesinin hangi koşullarda yakıldığını bir kez de bizden dinlediler ve hep bir ağızdan ’’Ne mutlu Türküm diyene’’ dediler. Dumlupınar Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. Bu ziyarette ayrıca Futbolcularımızlabirlikte Atatürk’ün ’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri’ emrini verdiği yerde bizde bağırdık. Futbolcularımız duygusal anlar yaşadı’’ ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Spor Kulübü Teknik Direktörü Mesut Toros ve Takım Kaptanı Mustafa Aşan, yaptıkları açıklamada, ’’Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemizi ziyaret ettik. Alan kılavuzu Habib Akalın bizlere burada yaşanan mücadelenin detaylarını anlattı. Özellikle baba oğul olayı bizi çok duygulandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile Dumlupınar’dan başlayıp ülkemizin kurtuluşu ile sona eren bu mücadelede şehit olan ecdadımızı rahmet ve saygı ile anıyoruz’’ ifadelerini kullandılar.