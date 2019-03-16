Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük mezarlık alanı olan Karşıyaka Mezarlığı’nda bakım onarım çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda kış sezonu nedeniyle kapattığı hayrat çeşmelerini onarıyor. Başkent’te soğuk geçen kış aylarında mezarlık içinde suyun borular içerisinde donarak şebekeye zarar vermesini önlemek için Aralık ayında kesilen şebeke suyu, bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeniden açıldı.

Eksik muslukları olan çeşmeleri belirleyerek aşama aşama yenilerini takan ekipler, toplamda 302 hayrat çeşmesi içinde eksik olan muslukları yenileriyle değiştirdi.







Çevre düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda defin işlemlerinin tamamlandığı ada parselleri arasında yollar açarak, yeni çevre düzenlemesi de gerçekleştiriyor.

Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şubesi Müdürü Yılmaz Erbin, "Mezarlık alanında toplam 302 hayrat çeşmesi mevcut. Bunların 100 tanesini onararak, suları açtık. Kalan 220 hayrat çeşmesi de önümüzdeki günlerde onarımı tamamlanacak eksik musluklar takılarak hizmete girecek" dedi.







Bin 500 ve 5 bin kişilik yeni mezarlık alanları hazır

Ankara’da günde ortalama 30-35 kişinin defnedildiği Karşıyaka Mezarlığı’nın bir yıllık kapasitesinin olduğuna dikkat çeken Erbin, iki yeni lahit alanı daha açıldığını söyledi. Erbin, bu alanlardan birinin toplam bin 500 kişilik, diğer alanın ise kapasitesinin 5 bin kişilik olduğunu ifade etti.







Ücretsiz hizmet

Türkiye’nin en büyük mezarlığı olan Karşıyaka Mezarlığında yatan 400 bin merhum ve merhumenin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Yılmaz Erbin, "Diğer mezarlıklarımızda olduğu gibi Karşıyaka Mezarlığı’nda verilen hizmet kamu görevlilerince sağlanıyor. Mezarlıklarımızda ödenen mezar ücreti dışında hiçbir hizmetten ücret alınmıyor. Cenazeyle ilgili taşıma, morg, kefen, yıkama, mezar tahtası, amortisman giderleri Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor. Vatandaşlarımız mezarlıklarda görevli personele lütfen bahşiş vermesin. Uyarı levhalarını kapılardan başlayarak, mezarlık sahası içinde çeşitli yerlere duyuru şeklinde astık" dedi.







Ağaç dikimi

Karşıyaka Mezarlığı’nda ada parsel aralarında plansız dikilen ağaçlar ve merhum yakınlarının mezar ziyaretlerinde oturmak amacıyla sabitleştirdikleri bankların engelli vatandaşların mezarlık ziyaretlerine mani olduğu uyarısında bulunan Erbin, vatandaşlardan bu hususa özen göstermelerini istedi.

Erbin, ağaç dikmek isteyen vatandaşların yönetimle irtibat kurarak belirlenen noktalara ağaç dikebileceğini söyledi.