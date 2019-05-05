0553 313 94 23

Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta

İzmir’in en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı’nı daha çağdaş ve düzenli hale getirmeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, ilk esnaf toplantısını gerçekleştirdi.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:32
Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta

İzmir’in en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı’nı daha çağdaş ve düzenli hale getirmeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, ilk esnaf toplantısını gerçekleştirdi. Yapılacak çalışmaların rotasını birlikte çizeceklerini söyleyen Başkan Cemil Tugay, “Büyükşehir Belediyemizi, esnafımızı ve halkımızı da sürece katarak Karşıyaka Çarşısı’nın çehresini değiştirmek istiyoruz” dedi.



Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Çarşı’da faaliyet gösteren işyerlerinin sahipleri, Kent Konseyi ve dernek temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Aktürk ve Zabıta Müdürü Murtaza Cenik ile birlikte toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Tugay, tüm konukların talep ve önerilerini dinledi. Buluşmada, belediye ve esnaf arasındaki işbirliğinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için sokak temsilcilerinden oluşacak bir ‘Çarşı Esnaf Komisyonu’ kurulması konusunda görüş birliğine varıldı.



“Birlikte planlayacağız”


Karşıyaka Çarşısı’nda yaşanan sorunları çözmek ve daha çağdaş bir görünüm sağlamak istediklerini söyleyen Başkan Tugay, “Tarihi bir karaktere sahip Çarşı’mızda yıllar içerisinde yaşanan deformasyon sonucu bugün ne yazık ki yoğun olarak şikayet edilen bir tablo var. Altyapıdan işgale ve genel düzensizliğe kadar pek çok sorun yaşanıyor. Büyükşehir Belediyemiz, esnafımız ve halkımızla el ele vererek, insanların mutlulukla geleceği ve gezebileceği bir çarşı yaratabileceğimize inanıyoruz. Meslek kuruluşları ve üniversitelerden de destek alarak bu çalışmaları planlamak istiyoruz. Özellikle esnafımızın tüm sürece katılımı, desteği ve onayı çok önemli” diye konuştu.



“Destek vermeye hazırız”


Toplantıda söz alan katılımcılar da Çarşı’daki düzensizlik ve otopark sorunu gibi pek çok sebeple alışveriş merkezlerinin daha cazip hale gelmesinden yakınırken, çözüm için gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Çarşıda kent estetiği oluşturulması, peyzaj uygulamaları yapılması, ışıklandırmanın güçlendirilmesi, temizlik ve hijyenin sürekli hale getirilmesi, alışveriş şenlikleri düzenlenmesi, tuvalet ve bebek bakım odası yapılması gibi talepler dile getirildi. Minibüs duraklarının başka bir noktaya taşınarak yerine kent meydanı kurulması önerildi. Gürültü kirliliği, altyapı, güvenlik ve işporta gibi sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği vurgulandı. Yol ve kaldırım işgallerinin de konuşulduğu toplantıda, sorunun geniş çaplı önlemler ve adil düzenlemeler ile çözülebileceği vurgulanırken, esnaf katılımcılar da alınacak kararlara uymaya hazır olduklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:32
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suda kaybolan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı
    1. Suda kaybolan kepçe operatörünün..
    2. Ordu'da yangın
    3. HAGİAD Başkanlığı’na Erkan Seçildi
    4. Güliz Korkmaz’dan "Bağ" sergisi
    5. Hakkari'de şehit askerler için tören
    6. Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı
    7. (Özel) 31 yıldır kesintisiz oruç..
    8. İhlas Vakfı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci..
    9. Sesi Görenler Futbol Ligi 4. hafta
    10. Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta
    11. Aşiret düğününde damada 200 bin lira,..
    12. Konya’da kaçak kazı operasyonu: 5..
    13. "Engel Olma Destek Ol" defilesi
    14. İlahiyatçı yazar Osman Ünlü: “Ramazan..
    15. Kuzey Kore lideri Kim füze denemesini..
    16. İşgalci İsrail saldırılarında 2..
    17. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne..
    18. EİB ihracatta düşüşe ’dur’ dedi
    19. AK Partili isimden bomba açıklama:..
    20. Telefona "oğlum" diye kaydettirip 92..
    21. 5 terörist daha öldürüldü!
    22. Akar'dan "Ege ve Doğu Akdeniz"..
    23. Bolluk, bereket ve paylaşım dolu..
    24. Belediye otobüsü ilk ve ortaokul..
    25. AK Parti’i kadınlardan Aliağa’da 300..
    26. Düzce’de duvarlar estetikle buluşuyor
    27. (Özel Haber) Akdeniz turizmine..
    28. Akar: Türkiye oldubittilere müsaade..
    29. Canpolat’tan ihtiyaç sahibi ailelere..
    30. Marmara'da hava durumu
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi