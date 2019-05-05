Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta

İzmir’in en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı’nı daha çağdaş ve düzenli hale getirmeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, ilk esnaf toplantısını gerçekleştirdi. Yapılacak çalışmaların rotasını birlikte çizeceklerini söyleyen Başkan Cemil Tugay, “Büyükşehir Belediyemizi, esnafımızı ve halkımızı da sürece katarak Karşıyaka Çarşısı’nın çehresini değiştirmek istiyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Çarşı’da faaliyet gösteren işyerlerinin sahipleri, Kent Konseyi ve dernek temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Aktürk ve Zabıta Müdürü Murtaza Cenik ile birlikte toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Tugay, tüm konukların talep ve önerilerini dinledi. Buluşmada, belediye ve esnaf arasındaki işbirliğinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için sokak temsilcilerinden oluşacak bir ‘Çarşı Esnaf Komisyonu’ kurulması konusunda görüş birliğine varıldı.

“Birlikte planlayacağız”

Karşıyaka Çarşısı’nda yaşanan sorunları çözmek ve daha çağdaş bir görünüm sağlamak istediklerini söyleyen Başkan Tugay, “Tarihi bir karaktere sahip Çarşı’mızda yıllar içerisinde yaşanan deformasyon sonucu bugün ne yazık ki yoğun olarak şikayet edilen bir tablo var. Altyapıdan işgale ve genel düzensizliğe kadar pek çok sorun yaşanıyor. Büyükşehir Belediyemiz, esnafımız ve halkımızla el ele vererek, insanların mutlulukla geleceği ve gezebileceği bir çarşı yaratabileceğimize inanıyoruz. Meslek kuruluşları ve üniversitelerden de destek alarak bu çalışmaları planlamak istiyoruz. Özellikle esnafımızın tüm sürece katılımı, desteği ve onayı çok önemli” diye konuştu.

“Destek vermeye hazırız”

Toplantıda söz alan katılımcılar da Çarşı’daki düzensizlik ve otopark sorunu gibi pek çok sebeple alışveriş merkezlerinin daha cazip hale gelmesinden yakınırken, çözüm için gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Çarşıda kent estetiği oluşturulması, peyzaj uygulamaları yapılması, ışıklandırmanın güçlendirilmesi, temizlik ve hijyenin sürekli hale getirilmesi, alışveriş şenlikleri düzenlenmesi, tuvalet ve bebek bakım odası yapılması gibi talepler dile getirildi. Minibüs duraklarının başka bir noktaya taşınarak yerine kent meydanı kurulması önerildi. Gürültü kirliliği, altyapı, güvenlik ve işporta gibi sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği vurgulandı. Yol ve kaldırım işgallerinin de konuşulduğu toplantıda, sorunun geniş çaplı önlemler ve adil düzenlemeler ile çözülebileceği vurgulanırken, esnaf katılımcılar da alınacak kararlara uymaya hazır olduklarını söyledi.