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Karşıyaka Çarşı’da 6 bin kişilik iftar

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kuran Karşıyaka Belediyesi, en büyük organizasyonu Kadir Gecesi’nde gerçekleştirdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:20
Karşıyaka Çarşı’da 6 bin kişilik iftar

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kuran Karşıyaka Belediyesi, en büyük organizasyonu Kadir Gecesi’nde gerçekleştirdi. Karşıyaka Çarşı’da düzenlenen iftar yemeğinde, her kesimden yaklaşık 6 bin kişi aynı sofranın etrafında buluştu.


850 metrelik dev sofra


Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğindeki organizasyon için Çarşı ve yan sokaklarında toplam 850 metrelik sofra kuruldu. Dualarla açılan iftarda, katılımcılara çorba, köfte, pilav, tatlı ve iftariyelikten oluşan menü ikram edildi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun da katıldığı 6 bin kişilik iftarda; birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verildi.


“Biz büyük bir aileyiz”


Tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Tugay “Böylesi buluşmalar, bizi biz yapan değerleri anımsama, güç ve cesaret toplama, sevinç ve mutluluklarımızı paylaşmazamanlarıdır. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle Karşıyaka olarak; ülkemize harika bir örnek sunmaya, İzmir’in dağlarında esen çiçeklere Karşıyaka rüzgârımızı ve duruşumuzu eklemeye devam edeceğiz. Bu sofra asıl bu yüzden çok değerli, anlamlı ve güzel. Hep güzelliklerde buluşalım, çoğaltalım ve yürüyelim. Tasada ve kıvançta daima “Biz büyük bir aileyiz, Karşıyaka da bizim evimiz” diyelim. Karşıyaka Belediyesi olarak, hep bu amaç için çalışıyoruz ve çalışacağız” dedi.



Birlik ve beraberlik mesajı


Milletvekili Kani Beko da “Bu güzel organizasyonu düzenleyen ve bizlere bu sofrayı sunan Karşıyaka Belediyemize ve Başkanımız Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum. Önümüzde Şeker Bayramı var. Bayramımızın şeker tadında geçmesini diliyorum. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçtiğimizi hepimizin anlaması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tüm Karşıyakalıları ve İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:20
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