Karşıyaka Belediyesinde "usulsüzlük" iddiası

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik, "Tugay, 3 bin TL'nin üzerindeki tüm harcamaları denetimine aldığına ilişkin açıklamalar yaparak, kendince şeffaf ve tasarrufa dayalı bir yönetim izleyeceğini ilan etti. Peki, göreve gelmeden önce Kent AŞ'nin bin 500 TL olan huzur haklarını 6 bin 500 TL'ye çıkarmasını nasıl izah edecek." dedi.

Çiftçioğlu, düzenlediği basın toplantısında, görevinde 100 gününü dolduran Tugay'ın, şimdiye kadar ilçenin sorunlarının çözümüne yönelik hiçbir adım atmadığını savundu.

Tugay'ın, göreve gelir gelmez belediyeye ait Kent AŞ'de yetki ve sorumluluğu eline aldığını belirten Çiftçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tugay, 3 bin TL'nin üzerindeki tüm harcamaları denetimine aldığına ilişkin açıklamalar yaparak, kendince şeffaf ve tasarrufa dayalı bir yönetim izleyeceğini ilan etti. Peki, göreve gelmeden önce Kent AŞ'nin bin 500 TL olan huzur haklarını 6 bin 500 TL'ye çıkarmasını nasıl izah edecek. Manisa Şehzadaler ilçesinde ikametgahı olan, hiçbir finans yönetimi tecrübesi olmayan Cenk Erdöl adlı kişi, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle mi Kent AŞ'de finansın başına getirildi? Bu liyakatsiz atamayı yapmanı sana kim ve neden rica etti? Karşıyaka Belediye Başkanı maaşının yanı sıra Kent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak ne kadar maaş alıyorsun? Belediye şirketlerinden yönetici olarak aldığın maaşların toplamı ne kadar?"

İsmail Çiftçioğlu, Cemil Tugay'ın belediyeye ait gayrimenkulleri de satmaya başlayarak Karşıyaka'yı uçuruma sürüklediğini iddia etti.

- Kent AŞ'den açıklama

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ'den yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"11.04.2019 tarihi itibarıyla bu tarihten önce 7 kişilik yönetim kurulu olan şirketimiz, 5 kişilik yönetim kurulu ile yönetilmeye başlanmıştır. Yeni yönetim kurulu kararıyla genel müdürlük ve genel müdür yardımcılığı makamları kaldırılmıştır. Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Bilindiği üzere şirketimiz belediye iştiraki olan bir şirkettir. Belediye başkanları da bu tip şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadırlar. Hemen hemen tüm belediye iştiraki şirketlerde bu durum böyledir. Kent AŞ olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Cemil Tugay'dır. Belediye başkanımız bu görevi dolayısıyla herhangi bir huzur hakkı almadığı gibi başkaca bir ödeme de almamaktadır."



Şirketin vizyonunun genişlemesi, karlı yatırımlar yapılması, mevcut işletmelerin yenilenerek ve yeni projelerle güçlenmesi, daha fazla gelir elde eden işletmeler haline getirilmesi için işinin ehli danışman ve elemanlarla çalışıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda şirketimiz inşaat yüksek mühendisi İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Hakan Memiş, Hacettepe Üniversitesi mezunu, gastronomi alanında ciddi tecrübeleri olan Hakan Barçın ile çalışmaya başlamıştır. Bu kişiler tecrübelerini şirketimize aktarırken özveriyle çalışmaktadırlar.Ayrıca, Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu, Okan Üniversitesi Muhasebe Denetim Bölümü yüksek lisans mezunu Cenk Erdöl şirketimizde mali işler bölümünde, eğitimine ve kariyerine uygun olarak mali işler yönetici yardımcısı olarak çalışmaktadır."



