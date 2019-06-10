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Karşıya geçmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı

Denizli’de yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:09
Karşıya geçmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı

Denizli’de yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı. Anne kızın yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Merkezefendi ilçesi Selçuk Caddesi Denizli Devlet Hastanesi önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hastaneden çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen Kerime Seven (67) ile kızı Şaziye Uzun’a (46), F.Ç. (22) yönetimindeki 20 BZ 751 plakalı otomobil çarptı. Seven ve uzunun yaralandığı kazada, iddiaya göre otomobil sürücüsü F.Ç. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürdü.


Kaçtığı ileri sürülen sürücü F.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolar karşısına geçmeye çalışan iki kadına bir otomobil çarpıyor, ardındın otomobil olay yerinden uzaklaşıyor. Daha sonra çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşuyor.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:09
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