Karşıya geçmek isterken minibüsün altında kaldı Bursa’da karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsün altında kalan genç yaralandı.

Bursa’da karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsün altında kalan genç yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolu Mudanya Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.D. (22) yaya geçidinin bulunmadığı yerden karşıya geçmek istedi. Araçların seyrek gelmesini fırsat bilen genç, hızını ayarlayamayınca 16 S 3737 plakalı minibüsün altında kaldı. Yolun kenarına savrulan gence ilk müdahaleyi minibüsün içerisinde bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı genci Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.