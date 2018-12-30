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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.
30 Aralık 2018 Pazar 15:33
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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 15:33
Kars
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