Kars’ın asayişi masaya yatırıldı

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte görev yapan ulusal ve yerelbasının temsilcileriyle bir araya gelerek 2018 yılının asayiş değerlendirmesini yaptı.

Sabah kahvaltısında beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile birlikte basın mensuplarıyla buluşan Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının 2018 yılında kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye genelinde asayiş olaylarında 100 bin kişiye düşen olay sayılarına göre Kars’ın en az olay işlenen iller arasında yer aldığına dikkat çeken Vali Türker Öksüz, “2018 yılında polis bölgesinde 3 bin 435, jandarma bölgesinde 2 bin 058 adli olay meydana geldi. Kars’ta meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi ve aydınlatılması çalışmalarında 2018 yılında polis sorumluk bölgesinde Türkiye’de 6. sırada, jandarma sorumluk bölgesinde Türkiye’de 14. sırada yer aldı. Polis bölgesinde mal varlığına karşı meydana gelen olayların dolandırıcılık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, yağma, oto hırsızlığı, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve kapkaç yüzde 84.1’i aydınlatılmış olup, bu aydınlatma oranı ile Kars Türkiye’de 3.sırada yer almıştır.Kapkaç, yankesicilik ve yağma olaylarının aydınlatılmasında ise Kars Türkiye 1’incisioldu” dedi.

2019 yılı ilk 2 ayında polis sorumluluk bölgesinde malvarlığına karşı meydana gelen olayların 81.7’si aydınlatılmış olup, suç aydınlatılmasında Türkiye’de Kars’ın6. sırada yer aldığının ifade eden Vali Öksüz, “Jandarma bölgesinde mal varlığına karşı meydana gelen olayların dolandırıcılık iş yerinden hırsızlık ve kamu kurumundan hırsızlık, evden hırsızlık, motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, bağ bahçe ve tarladan hırsızlık, oto hırsızlığı, büyükbaş küçükbaş hayvan hırsızlığı, kablo hırsızlığı yüzde80’ i aydınlatılmış olup, bu aydınlatma oranı ile Kars Türkiye’de 19. sırada yer aldı. Motosiklet bisiklet hırsızlığı, inşaattan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasında İlimiz Türkiye 1’incisi olmuştur. 2019 yılı ilk 2 ayında jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen olayların yüzde 99’ u aydınlatılmıştır. Kars Türkiye geneli polis bölgesinde kişilere karşı işlenen tüm suçların kasten öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar aydınlatmasında yüzde 99,3 oran ile 5’inci sırada yer almaktadır. Cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığı ihlal suçlarının aydınlatılmasında, yapılan planlı ve özverili çalışmalar neticesinde Kars ili Türkiye’de 1’incisıraya yükselmiştir. 2019 yılı ilk 2 ayında polis sorumluluk bölgesinde kişilere karşı meydana gelen olayların aydınlatılmasında yüzde 100 lük bir başarı gösterilerek Türkiye’de 1’inci sırada yer almıştır. İlimiz Türkiye geneli jandarma bölgesinde kişilere karşı işlenen tüm suçların kasten öldürme, kasten yaralama kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar aydınlatılmasındayüzde 99 oranına ulaşılmıştır. Kasten öldürme olaylarının aydınlatılmasında ilimiz Türkiye 1’incisi olmuştur. Emniyet birimlerince 2018 yılında yapılan yol ve şok uygulamalarda, 153 bin 362 kişi ve 70 bin 436 araç incelendi. Yapılan çalışmalarda 1 yivli tüfek, 7 yivsiz tüfek, 2 av tüfeği,

64 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 150 fişek32 bıçak ele geçirilmiştir. Haklarında yakalama emri bulunan 706 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. 2019 yılı ilk iki ayında polis sorumluluk bölgesinde; 22 bin 558 şahıs ve 12 bin 467 araç asayiş yönünden kontrol edilmiş,

haklarında yakalama emri bulunan 133 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Jandarma birimlerince2018 yılında yapılan yol uygulamalarında ve arazi taramalarında,

344 bin 978 kişi ve 107 bin 005 araç kontrol edilmiş, 536 aranan şahıs yakalandı. Bu çalışmalarda ise 13 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kaleşnikof, 1 adet m-16 piyade tüfeği, 87 adet m-16 fişeği, 4 adet el telsizi, 1 adet dürbün, 1 adet araç telsizi, 8 adet yapay mayın,

Bin gram TNT, Bin 200 gram C-4 patlayıcı, 4 adet el bombası fünyesi,

1 adet savunma el bombası, 22 kilo Kimyasal karışım, 5 adet fünye, 2 kilo amonyon nitrat, 9 adet akü, 50 adet tüp, 40 adet görsel ve yazılı doküman ele geçirilmiştir” diye konuştu.

Öte yandan 2019 yılı ilk iki ayında jandarma sorumluluk bölgesinde; 78 bin 592 şahıs ve 9 bin 542 araç asayiş yönünden kontrol edilmiş, haklarında yakalama emri bulunan 129 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir.Yapılan çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet maddi değeri 200 bin TL olan kaçak kol saati, 5 Litre kaçak içki, Bin 550 paket kaçak sigara,

30 gram metanfetamin ele geçirildi.