THY - İstanbul
0553 313 94 23

Karşılaşma sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel'den Kayserisporlu futboculara tepki...

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olmasının ardından sevinen Kyaserisporlu futbolculara Volkan Demirel ve Alper Potuk'tan tepki geldi.

02 Eylül 2018 Pazar 01:17
Karşılaşma sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel'den Kayserisporlu futboculara tepki...

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından saha içerisinde iki takım futbolcuları arasında olaylar yaşandı. Kayserisporlu üç futbolcu, 3-2 kazandıkları mücadelenin ardından saha içerisinde koşup ardından yerde kayarak sevinç yaşadı. Fenerbahçe tribünleri bu sevincin ardından büyük tepki göstermeye başladı.

Bunun üzerine Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içerisine girerek Kayserili üç futbolcuyu iterek ve tartışarak içeri götürdü. Oyuncular arasındaki tartışma, koridora girdikten sonra da devam etti.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 01:17
  1. Volkan Bozkır
  2. Alper Potuk
  3. Fenerbahçe
  4. Kayserispor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da ormanlık alanda yangın
    1. Adıyaman'da ormanlık alanda yangın
    2. Çanakkale'de tatilci yoğunluğu
    3. Karşılaşma sonrası Kadıköy'de olay!..
    4. İsrail'den Filistinli balıkçılara..
    5. Ünal Karaman'dan galibiyet yorumu:..
    6. Cenk Tosun'lu Everton sahasında..
    7. Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya zehir..
    8. Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Aziz..
    9. Bakan Pakdemirli'den İstanbul'daki..
    10. Fatih Terim'den o futbolcusuna çok..
    11. Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus..
    12. Suudi arabistan sivilleri 'hata' ile..
    13. Trabzonspor, Galatasaray'ı fena dağıttı!
    14. Yönetmen Aram Gülyüz, hayatını kaybetti
    15. Ertuğrul Sağlam: Bu lige renk katacağız
    16. Kastamonu'ndan çok acı haber! Genç..
    17. İstanbul'da şarbon alarmı! Çok sayıda..
    18. Sadr hareketi lideri konuştu: Kabul..
    19. Irak'tan Rus uçağına görülmemiş tepki!..
    20. Hırsızlar bunu da yaptı! Camiyi soydular
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekiyor?
    Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekiyor?
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!