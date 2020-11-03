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Korona Virüs Karşiki dağda lambalar yanar! Kovid-19’dan ölen meslektaşlarının çocukları için türkü söylediler
Korona Virüs

Karşiki dağda lambalar yanar! Kovid-19’dan ölen meslektaşlarının çocukları için türkü söylediler

Eskişehir'de bir grup sağlık çalışanı, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yaşamını yitiren meslektaşlarının çocuklarına burs sağlamak amacıyla kamera karşısına geçerek “Şu Karşıki Dağda Lambalar Yanar” türküsüne klip çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:47:00 -
Karşiki dağda lambalar yanar! Kovid-19’dan ölen meslektaşlarının çocukları için türkü söylediler

Türkü için çektikleri klibi YouTube'a yükleyen Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, elde edecekleri gelirle Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarının çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

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