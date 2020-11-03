Karşiki dağda lambalar yanar! Kovid-19’dan ölen meslektaşlarının çocukları için türkü söylediler
Eskişehir'de bir grup sağlık çalışanı, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yaşamını yitiren meslektaşlarının çocuklarına burs sağlamak amacıyla kamera karşısına geçerek “Şu Karşıki Dağda Lambalar Yanar” türküsüne klip çekti.
Türkü için çektikleri klibi YouTube'a yükleyen Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, elde edecekleri gelirle Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarının çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.