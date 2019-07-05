Karşıdan karşıya geçmek istemişti... Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, bir süre sonra olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 idaresindeki otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mecbure T'ye çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına vatandaşlar yetişti. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mecbure T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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