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"Karşı tarafın da refahını artırmamız lazım""

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay:- "2018 yılındaki Suriye'ye ihracatımız 1 milyar 344 milyon dolar civarında, 70 milyon dolar da ithalatımız var. 2010'larda 1 milyar 800 milyon dolarlara çıkmıştı. Amacımız ihracat hacmini daha da genişletmek, buna paralel olarak ithalatı da artırmak. Çünkü karşı tarafın da refahını artırmamız lazım"

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:37
"Karşı tarafın da refahını artırmamız lazım""

KİLİS (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "2018 yılındaki Suriye'ye ihracatımız 1 milyar 344 milyon dolar civarında, 70 milyon dolar da ithalatımız var. 2010'larda 1 milyar 800 milyon dolarlara çıkmıştı. Amacımız bu ihracat hacmini daha da genişletmek. Buna paralel olarak ithalatı da artırmak. Çünkü karşı tarafın da refahını artırmamız lazım." dedi.

Çobanbey Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere Kilis'e gelen Turagay, temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'in Karkamış, Kilis'in Çobanbey ve Öncüpınar gümrük kapılarında inceleme yapmak üzere bölgeye geldiğini söyledi.

Gümrük kapılarındaki kurumlar arası iş birliğinin ve yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu vurgulayan Turagay, Karkamış Gümrük Kapısı'nın kendileri için en önemli kapılardan biri olduğuna dikkati çekti.

Karkamış Gümrük Kapısı'nın en iyi şekilde modernize edildiğini ifade eden Turagay, şunları kaydetti:

"Karkamış önemli bir transit kapımız, dolayısıyla çok yüksek miktarda tır geçişleri oluyor. Çobanbey Gümrük Kapısı'nda da yenilemeleri tamamlamış durumdayız. Amacımız çok net ve ortada, karşıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) var. Bizim ÖSO'nun olduğu alanlarda hem halkımızın hem orada yaşayan Suriye vatandaşlarımızın refahını artırmamız gerekiyor. Ticaretin önünü mümkün olduğu kadar açmamız lazım. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık ve 15 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bir genelge çıkarttık. İhracattaki engellerin hemen hemen hepsini kaldırdık. İhracat artık serbest hale geldi diyebilirim."

Güvenlik nedeniyle birkaç istisnai ürüne izin verilmediğini onun dışında ticaretin neredeyse serbest olduğunu belirten Turagay, amaçlarının hem Türkiye'nin hem de Suriye'deki güvenli bölgede yaşayan vatandaşların refah seviyesini artırmak olduğunu aktardı.

- "Amacımız ihracat hacmini daha da genişletmek"

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmalarına da değinen Turagay, "İnşallah eylül ayı içerisinde tamamlayacağız. Amacımız 100 bin tır giriş çıkış sayısına ulaşmak. Bu rakama da ulaşacağımıza inanıyoruz. 2018 yılındaki Suriye'ye ihracatımız 1 milyar 344 milyon dolar civarında, 70 milyon dolar da ithalatımız var. 2010'larda 1 milyar 800 milyon dolarlara çıkmıştı. Amacımız bu ihracat hacmini daha da genişletmek. Buna paralel olarak ithalatı da artırmak. Çünkü karşı tarafın da refahını artırmamız lazım."diye konuştu.

Gaziantep'in Karkamış, Çobanbey ve Öncüpınar kapılarından yıllık 100 bin tırın giriş çıkış yapmasını hedeflediklerini dile getiren Turagay, şu anda 80 bin civarında geçiş olduğunu, ticaret imkanlarını arttırarak hedeflerine ulaşacaklarını kaydetti.

Turagay'a ziyaretinde GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:37
  1. Çobanbey Gümrük Kapısı
  2. inceleme
  3. Kilis
  4. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay
  5. ziyaret

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