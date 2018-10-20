Karşı şeride geçen TIR dehşet saçtı! 28 ölü

Güney Afrika'nın Limpopo kentinde çimento yüklü bir TIR'ın seyir halindeyken ön tekeri patladı.

Kontrolden çıkan TIR, yolun karşı şeridine geçti.

Bir minibüsün de bulunduğu birçok aracı altına alıp sürükleyen TIR, yolu cehenneme çevirdi. Birçok araç alev alıp küle döndü.

En az 28 can kaybının olduğu feci kazada hayatını kaybedenlerden ikisi çocuk. Minibüsün taşıdığı 22 kişinin hepsi öldü.

Güney Afrika polisi, ylanızca dört kişinin kazadan sağ kurtulabildiğini açıkladı. TIR'ın sürücüsü de hayatta kalanlar arasında.

Kaza sonucunda yol trafiğe kapatıldı, sosyal medyadan çok sayıda fotoğraf paylaşıldı.