Kars’da yarın okullar tatil mi? Kars 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Kars’da var. Kars’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Kars’da okullar yarın da tatil mi? Kars’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Kars’da 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Kars saatlik hava durumu

Kars’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Kars’da yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Kars Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Kars Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Kars’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Kars Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.