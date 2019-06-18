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Kars’a yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte kışın ara verilen özellikle ulaştırma alanındaki projelerin çalışmalarına yeniden başlandı.

18 Haziran 2019 Salı 11:51
Kars’a yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte kışın ara verilen özellikle ulaştırma alanındaki projelerin çalışmalarına yeniden başlandı.


65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan’ın döneminde başlatılan ulaşım projeleri devam ediyor. Kars merkezde kaldırım ve yol çalışmalarının ardından bölgedeki büyük projelerden birisi olan Kars- Kağızman karayolunda çalışmalar yeniden başlatıldı. Bir taraftan dolu yapılırken, bir taraftan menfez ve diğer taraftan da sıcak asfalt çalışmaları birlikte yürütülüyor.


Çok sayıda iş makinesiyle yürütülen çalışmalar vatandaşların da yüzünü güldürüyor. Kars -Kağızman Karayolu işini alan yüklenici firma yolun biran evvel bitirilerek hizmete açılması için yoğun çaba sarf ediyor.


Seçimlerin sona ermesiyle Kars’ta yatırımların bittiği yönünde algı operasyonu yapıldığını ve bunun gerçeği yansıtmadığını ifade eden milletvekili Ahmet Arslan, “Seçim bitti, yatırımlar durdu, diyenlerin yalanı bir kez daha ortaya çıktı. Kars genelinde seyahat eden vatandaşlarımız çok iyi görüyorlar.Kars merkez,Kağızman, Digor ve köylerimiz adeta şantiye alanı gibi her tarafta bir çalışma, bir hizmet var. AK Parti olarak dün ne söz verdiysek bugün arkasındayız” dedi.


Öte yandan Kars’ta özellikle Karayolları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince yol, kaldırım, köy içi parke taş, menfez, içme suyu, köylerde kanalizasyon şebekesi, menfez ve gölet çalışmaları aynı anda çok sayıda bölge de yapılıyor. Yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:51
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